Ilgiorno.it - Geas Ginnastica di Sesto. La squadra conquista la promozione in serie A2

Un trionfo storico per ilche, nell’ultima tappa del campionato diB disputata a Desio, ha sigillato con una prestazione impeccabile la vittoria dell’intera competizione. Le giovani atlete Giulia Agnelli, Alessia Cepparulo, Sofia Frenna, Nicole Boccanera ed Eva Granata hanno brillato in pedana, aggiudicandosi il primo posto nella prova finale con un punteggio di 146,200,ndo così il titolo di campionesse e la direttainA2. "Questo è un traguardo storico per la nostra associazione e per la città di. Le nostre atlete, alla loro prima esperienza in un campionato nazionale così competitivo, hanno dimostrato una maturità straordinaria, affrontando ogni sfida con carattere e determinazione – commenta la presidente rossonera Cinzia Crippa –.