Gasperini non allenerà la Roma | infatti gira un nome da svenire

Gian Pieroè fuori dai giochi: Ranieri chiude a sorpresa e unclamoroso come Unai Emery spunta per la panchina dellanonla”:unda non credere (Foto: LaPresse) – serieanews.comChe fine ha fatto Gian Piero? Fino a qualche giorno fa sembrava il favorito per la panchina della, ilcaldo su cui tutti scommettevano. E invece, no. Claudio Ranieri, interpellato proprio sul futuro della guida tecnica giallorossa, ha spiazzato tutti con una frase netta: “non sarà l’allenatore della. E, aggiungo, nessuno dei nomi usciti finora è nella nostra lista”.Parole che gelano l’ambiente e riaprono tutto. Perché se non sarà, e nemmeno Ancelotti, Mancini o Sarri, allora chi guiderà lanella stagione 2025-26? Ranieri ha precisato che lui e il direttore sportivo Florent Ghisolfi stanno preparando una rosa di candidati da presentare alla proprietà.