Iltempo.it - Garlasco, la contraddizione sullo scontrino che fa traballare l'alibi di Sempio

Non c'è solo «abbiamo cannato». L'altra bugia di Andreadel parcheggio di Vigevano, esibito come14 mesi dopo il delitto di Chiara Poggi, è nero su bianco, nelle sommarie informazioni che il nuovo indagato per l'omicidio, avvenuto ail 13 agosto 2007, mette a verbale prima nel 2008, quando viene sentito come persona informata dei fatti, e poi nel 2017, nell'interrogatorio di garanzia davanti ai pm di Pavia che all'epoca lo archiviarono., già finito sotto i riflettori investigativi cinque giorni dopo il delitto ma solo per giustificare tre strane telefonate arrivate a casa Poggi mentre il suo amico Marco era in vacanza, viene convocato nuovamente dai carabinieri il 4 ottobre 2008 e, come emerge dalle carte dell'inchiesta, si presenta sfoggiando autonomamente il suoa sostegno del racconto sugli spostamenti che avrebbe effettuato mentre Chiara veniva uccisa.