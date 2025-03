Oasport.it - Gand-Wevelgem 2025: tutti gli italiani in gara. Milan guida un’Italia ambiziosa

Continua la campagna delle classiche del Nord. Si corre domenica l’edizione numero 87 dellache chiude la settimana iniziata con la Brugge-De Panne e proseguita con la E3 Saxo Classic. La tradizionale corsa belga prende il via da Ypres e si conclude adopo 250,7 chilometri.Al via 25 squadre e 175 corridori che si daranno battaglia per decretare il successore di Mads Pedersen, vincitore dell’edizione 2024. L’ultima vittoria italiana risale al 2015 con Luca Paolini, il podio manca da quattro anni. Nell’edizione del 2021 Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin hanno chiuso alle spalle del fuoriclasse belga Wout Van Aert.L’Italia, fino ad ora, si è messa in evidenza nelle prime classiche di stagione con lo stratosferico secondo posto ottenuto alla allao-Sanremo da Filippo Ganna, successivamente terzo alla E3 Saxo Classic, e la piazza d’onore conquistata da Jonathanin una Brugge-De Panne dal finale rocambolesco.