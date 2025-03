Oasport.it - Gand-Wevelgem 2025: mancano i big, Jonathan Milan spera in una volata

Una classica storica, giunta alla sua edizione numero 87, che però sta perdendo un po’ di tradizione. Spesso e volentieri i big erano protagonisti, ad una settimana dal Giro delle Fiandre, alla. Domenica invece mancheranno tante delle stelle che poi andranno ad animare la Ronde.PERCORSO250 chilometri con partenza da Ypres. Tra le classiche della Campagna del Nord forse la più semplice. Prima metà di gara senza (o quasi) insidie. Poi si entra nel circuito che prevede i muri Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg da affrontare due volte (non nello stesso ordine). A 34 dall’arrivo saranno terminate le asperità.ALTIMETRIAFAVORITINumero uno sulla schiena per Mads Pedersen (Lidl-Trek), due volte vincitore e campione uscente: è lui l’uomo più atteso. Corridore che proverà a tenere la ruota del danese è Michael Matthews (Team Jayco AlUla), specialista in questo genere di corse.