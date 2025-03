Ilrestodelcarlino.it - Gadda, studia la difesa. Tante le assenze dietro

Sarà un’Ancona rattoppata più che mai, quella che affronterà domenica al Del Conero l’Atletico Ascoli.conta gli assenti o quelli che potrebbero potenzialmente esserlo, intanto nei due giorni che mancano alla sfida lo staff tecnico spera di recuperare qualcuno dei giocatori in dubbio almeno per la panchina. Sicuro assente Magnanini, squalificato per un turno per recidività in ammonizione. Ma è il resto dellaa creare più d’un grattacapo a. Boccardi s’è allenato con il gruppo martedì e mercoledì, ma ha ancora fastidio alla caviglia e ieri ha lavorato a parte. Per il difensore questi due giorni di lavoro saranno indispensabili per capire se riuscirà a portare il suo contributo contro l’Atletico. Poi c’è Niccolò Bellucci, che martedì s’è nuovamente fermato per un risentimento all’adduttore: ieri il difensore s’è allenato a parte, lo staff spera di poterlo portare almeno in panchina.