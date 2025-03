Ilrestodelcarlino.it - Futsal, il margine si è ridotto. Oggi servono punti salvezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La vittoria nel recupero di metà settimana del Leonardo Cagliari a Lecco hail vantaggio dellaCesena a 5sulla zona playout a cinque giornate dal termine del campionato A2 Elite. In casa cesenate si riprende quindidopo il ko di Verona (3-2) in uno scontroe la recentissima sosta per la Coppa Italia. LaCesena non deve sbagliare questa sera alle 20.30 al PalaPaganelli contro l’Elledì che ha dieciin più dei romagnoli e i playoff distanti due lunghezze. In questo rush finale senza esclusione di colpi un successo dei padroni di casa significherebbe avvicinarsi molto alla; occorre quindi reagire subito dopo l’ultima sconfitta e deludente prestazione di Verona dove mancava il bomber Gardelli. L’Elledì ha battuto il Modena (7-3) nell’ultimo impegno ma la settimana precedente aveva perso proprio contro l’Olimpia Verona che poi ha superato i cesenati.