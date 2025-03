Firenzetoday.it - Furto al campo sportivo del Grassina

Leggi su Firenzetoday.it

Ieri i carabinieri di Bagno a Ripoli hanno tratto in arresto un 33enne albanese e un 39enne romeno con l'accusa diaggravato in concorso commesso all’interno dell’impiantoA. Pazzagli di Grassina. In particolare, alle prime luci del mattino, nel corso di uno specifico servizio.