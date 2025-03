Lanazione.it - Furti e rapine, sgominata la banda. Maxi operazione dei carabinieri. Sette in manette e quattro denunce

Quando sono scattate le perquisizioni domiciliari sono stati trovati piedi di porco, cacciaviti, grimaldelli. Tutto quanto serve a scassinare e ripulire le case. Unadedita aè finita, nelle ore scorse, nella rete deidel nucleo investigativo di Pistoia, coadiuvati dai militari delle compagnie di Pistoia, Pioltello (Milano), Portoferraio e Ravenna in perfetta sincronia con un precedente blitz alla fine dell’estate scorsa. Quando è scattata l’sono entrati in azione circa quaranta militari. L’indagine ha portato all’esecuzione diordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, 6 di nazionalità albanese e uno di nazionalità italiana. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, ha permesso di smantellare un sodalizio specializzato inin abitazione,, ricettazione, danneggiamento e lesioni personali, che operava in tutta la provincia pistoiese.