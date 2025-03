Ilrestodelcarlino.it - Furti al Cobà e al circolo Don Bosco, identificati e denunciati i responsabili

Porto San Giorgio (Fermo), 28 marzo 2025 – Avevano messo a segno due colpi nel mese di gennaio al ristorante “” e alricreativo Done con il passare del tempo avevano creduto di averla fatta franca. Non immaginavano, però, che i carabinieri stavano lavorando a ritmi serrati ed erano già alle loro costole. Così, al termine delle indagini, i militari dell’Arma hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per furto aggravato continuato in concorso, un marocchino di 20 anni, noto per i suoi molteplici precedenti e senza fissa dimora, insieme a due tunisini di 37 e 29 anni, anch’essi privi di uno stabile domicilio in Italia. L’attività di indagine aveva preso il via proprio nel mese di gennaio quando erano state presentate due denunce dai titolari degli esercizi commerciali di Porto San Giorgio, che avevano subito idurante la notte.