Thesocialpost.it - Furgone precipita giù dal viadotto, il dramma a soli 28 anni: morto il giovane calciatore

Leggi su Thesocialpost.it

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 8:00, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza del comune di Torregrotta, in provincia di Messina. A perdere la vita è stato Vincenzo Calvo, undi 27originario di Ramacca, nel Catanese. Calvo era undel Raddusa, squadra di Seconda Categoria Sicilia.Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ilera alla guida di unIveco Daily e stava viaggiando in direzione Palermo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Ilha sfondato il guardrail e, dopo un volo di diversi metri, èto nella scarpata sottostante.Leggi anche: Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 3.7 in serata. Tanta paura tra la popolazioneL’intervento dei soccorsiL’intervento dei soccorsiImmediatamente sono scattati i soccorri.