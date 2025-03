Lanazione.it - Fum, record di fatturato. I ricavi crescono del 9% e superano gli 80 milioni: "Anno significativo"

Leggi su Lanazione.it

in crescita per Franchi Umberto Marmi e numero dastorico pere guadagni. L’azienda amministrata da Alberto Franchi, leader nel settore lapideo, chiude un 2024 positivo raggiungendo anche un traguardo storico per quanto riguarda il. Il consiglio d’amministrazione ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con il totale deie gli altri proventi che toccano 81,7di euro: dato in crescita del 9,4 per cento rispetto al 2023. In positivo anche l’utile d’esercizio, che al 31 dicembre 2024 chiude a 11,3di euro. Gli ottimi risultati derivano da un crescita concentrata principalmente nelle vendite in Nord America e in Australia, unita al consolidamento della posizione di leadership in altre aree geografiche, quali Medio Oriente e Africa, senza dimenticare l’Asia.