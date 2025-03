Liberoquotidiano.it - Fuga dalla Ferragni: chi la molla

Chiaraè una donna sola al comando. Dopo il pandoro-gate, sono rimasti soltanto due i marchi che non hanno interrotto la loro collaborazione con l'ex regina delle influencer. Di chi si tratta? Parliamo dell'azienda di gioielli Morellato e il marchio di calzature Mofra. Quest'ultimo, tra l'altro, è di proprietà di quel Pasquale Morgese, azionista dissidente di Fenice, nella cui assemblea straordinaria ha votato contro il piano di risanamento avvallatoinfluencer. Come riporta Italia Oggi, l'unico uomo che ha teso una mano a Chiaraè stato Claudio Calabi, il manager di lunga data che ha preso in mano la crisidiventando amministratore unico di Fenice nell'autunno scorso. Secondo lui, la grande perdita finanziaria di fenice "non è stata determinata da una crisi commerciale verificatasi nel 2023, ma è strettamente correlata alla sanzione amministrativa inflitta a carico della società da parte dell'Agcom, sul finire dell'esercizio, per l'importo di 400 mila euro per presunta pratica commerciale scorretta in relazione alla campagna vendita dei pandori realizzata con Balocco Spa, nonché alle conseguenti ricadute mediatiche negative sull'immagine e sul marchio Chiara".