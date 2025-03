Lanazione.it - Fucilato dai nazisti, risarcimento da 250mila euro alla figlia

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 28 marzo 2025 – “Il fatto costituisce senza dubbio un crimine di guerra e contro l’umanità; non sussistono cause di giustificazione che possano esonerare gli autori materiali e di conseguenza la Repubblica federale di Germania dalle loro responsabilità”. Così Cristina Scarzella, presidente della seconda sezione del Tribunale di Genova ha scritto nella sentenza con cui, mercoledì, ha condannato la Germania “quale successore del Terzo Reich” a risarcire conladi un 50enne operaio dell’Arsenale militare della Spezia assassinato dalle truppe tedesche a Gragnola, il 24 agosto del 1944, nel primo di quattro terribili giorni di violenze e crimini, una delle più grandi stragi nazifasciste oggi riconosciuta come l’eccidio di Vinca. Una vicenda dolorosa quella di Gragnola, tra i primi borghi a essere colpiti dal passaggio delle truppe nazifasciste dirette verso la valle del Lucido: dopo uno scontro a fuoco con una squadra di partigiani, i tedeschi fecero rastrellare l’abitato, uccidendo nove uomini.