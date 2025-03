Laspunta.it - Frosinone, potenziata l’illuminazione a piazza Pertini

Su indirizzo dell’amministrazione comunale e di concerto con il gestore del servizio, è stato portato a termine l’intervento di potenziamento delsu.In particolare, l’intervento è stato progettato e realizzato con l’obiettivo principale di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, in particolar modo nelle ore serali e notturne. I nuovi dispositivi installati hanno sostituito tutti i corpi illuminanti esistenti sui pali dedicati algenerale.Inoltre, è stata realizzata ex novo una soluzione illuminotecnica specifica per l’area sotto la pensilina pedonale della stazione degli autobus, fornendo una luce di elevata qualità e ottimizzata per gli spazi coperti. L’integrazione dei due sistemi di illuminazione ha quindi consentito di migliorare significativamente e sensibilmente la visibilità e la sicurezza nella zona.