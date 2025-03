Laspunta.it - Frosinone, BRT. Parla Cirillo (FI) “Le follie di questa giunta hanno partorito un percorso da via Crucis”

Leggi su Laspunta.it

BRT, croce e delizia, si fa per dire per l’amministrazione di. Se neda anni ed ogni volta si aggiunge e si toglie un pezzo, ma ad oggi tranne tante chiacchiere sull’argomento, l’amministrazione non ha ancora fatto nulla. La presentazione della variante però ha suscitato subito reazioni contrastanti e tra i consiglieri comunali ad essere usciti subito allo scoperto, c’è Pasqualecoordinatore e consigliere comunale di Forza Italia, che non la manda a dire al Sindaco Mastrangeli.“Lediunche sarà una viaper chi utilizzerà il Bus Rapid Transit ”. E’ l’affondo diche critica fortemente il nuovo tracciato presentato dalla.“Qualcuno ha fatto una simulazione reale con un mezzo nelle ore di traffico intenso? Perché se lo ha fatto, mi deve spiegare come pensa di coprire tutto il tragitto in soli dodici minuti.