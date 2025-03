Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Meloni si vanta del 5° posto del Governo per longevità

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Maurizioporta sul palco Giorgiaintenta arsi di essere entrata con il suonella lista dei 5 più duraturi della Storia della Repubblica Italiana. Nella nuova puntata didi, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery