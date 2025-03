Metropolitanmagazine.it - Francesca Cipriani sotto choc: “Il mio ex mi ha derubata in casa, ha detto che erano entrati i ladri”

rivela un episodio che l’ha davvero segnata nel recente passato su un ex fidanzato: «Ho avuto anche un ex che mi ha, mi hacheine mi ha. Io ho toccato il fondo, ho toccato il fondo completamente, in tutto, quindi puoi solo che risalire, una volta che tocchi il fondo puoi solo risalire”.si asciuga gli occhi. «Io ce l’ho fatta, però uno schifo. Scusate – dice cercando di ricomporsi – mi viene il nervoso e mi agito: queste cose non dovrebbero capitare né a me né ad altri. Che la persona che sta con te e dice di amarti, di volerti bene, che farebbe tutto per te e poi cosa fa di notte? Ti mette le mani nel portafoglio! Ma io dico, ma in che mondo siamo? Che schifo di persone ci sono in giro? Non lo so, non mi rendo conto, non ho neanche un briciolo di quell’essere, quello che hanno questi individui, quindi non riesco a capire perché uno possa fare determinate cose».