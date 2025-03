Thesocialpost.it - Francesca Cipriani, il racconto choc sull’intervento chirurgico finito male a “La volta buona”

Leggi su Thesocialpost.it

Durante l’ultima puntata de Laha sconvolto il pubblico con unscioccante. Ospite di Caterina Balivo, la showgirl ha condiviso un’esperienza che avrebbe potuto costarle la vita, a causa di un grave errore medico. Si tratta di un interventoche le ha provocato complicazioni significative, portandola a ricevere 200 punti interni e a vivere un periodo nel quale correva gravi rischi per la salute.“La”,racconta le conseguenze dell’interventoha descritto dettagliatamente le difficoltà affrontate durante il lungo e doloroso recupero. Ha vissuto momenti di profonda paura, temendo di non sopravvivere. La sua testimonianza ha messo in luce l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per qualsiasi trattamento medico o estetico.