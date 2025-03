Francesca Cipriani | Ho rischiato di morire per l’intervento ai glutei mi hanno messo 200 punti Ma il chirurgo continua a lavorare – Il video

Leggi su Open.online

«È stato un intervento estetico fatto alla cieca, ma posso parlarne perché sono stata una donna fortunata non come Margaret (Spada) e Simonetta (Kalfus) che purtroppo nonpiù voce»., ospite di Caterina Balivo a La volta buona sulla Rai, ha raccontato di averla vita a causa di un intervento estetico ai. «Quando ho deciso di rifare ihola vita, a me è andata bene», racconta. Ilche ha operato la showgirl «non sapeva fare il suo mestiere – denuncia -, anche se esercita ancora a Milano. Io ho denunciato e sono stata risarcita». «Il mio intervento è andato malissimo perché questo dottore mi aveva aperto delle “tasche” interne per inserire le protesi ma, facendo questo, mi ha distrutto completamente il muscolo delle natiche – afferma ancora -.