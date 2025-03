Dilei.it - Francesca Cipriani ha rischiato la vita, il racconto a La Volta Buona: “Fortunata a essere qui”

Nello studio de Lasi è parlato dei rischi della chirurgia estetica. Nel corso della puntata di venerdì 28 marzo, Caterina Balivo ha avuto come ospite, in collegamento, anche. La ben nota showgirl ha raccontato la propria storia e le motivazioni che l’hanno spinta a svariati interventi, rischiando anche la, il motivo del primo interventoTornasse indietro,farebbe scelte differenti. Spiega chiaramente d’aver compreso in seguito, maturando, gli errori commessi. Il primo intervento al seno è stato però necessario: “Avevo una malformazione e il mio era un seno tuberoso. Una situazione drastica e il mio primo intervento è stato di ricostruzione. Gli altri sono invece di mastoplastica additiva, sotto l’aspetto estetico”.