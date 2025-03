Anteprima24.it - FOTO/ Metalmeccanici in piazza per un posto di lavoro e per il nuovo contratto nazionale

Tempo di lettura: 3 minutiin lotta stamani per ildi. Nel centro storico di Benevento lavoratori e sigle sindacali, diunite dopo tanti mesi di separazione, hanno manifestato in occasione di uno sciopero di otto ore indetto dalla Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil su tutto il territorio. La protesta per il, scaduto a giugno 2024. Isono scesi inconcentrandosi davanti alla Prefettura per un corteo che ha percorso il Viale Atlantici, il viale Mellusi fino ad attestarsi davanti alla nuova sede di Confindustria Benevento inRisorgimento. La mobilitazione e lo sciopero riflettono le lotte su scalae le vertenze locali: si incrociano una serie di rimostranze che per quanto riguarda i lavoratori sanniti vedono i punti di maggiore aggressione aldinella vertenza Hanon, azienda la cui proprietà avrebbe deciso di togliere lo stabilimento produttivo nel capoluogo sannita, ma il cielo è grigio sotto tutte le latitudini a causa soprattutto della politica dei dazi introdotta dal Presidente degli Stati Uniti Trump a partire dal prossimo 2 aprile, con una mazzata del 25% che colpirà in particolare il settore automobilistico ed il relativo indotto.