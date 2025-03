Lanazione.it - Fossola, via al cantiere. Il recupero del sottopasso

Entro un anno ildisarà aperto e fruibile, per studenti e cittadini. La novità arriva dal Comune, dove al tavolo della commissione lavori pubblici presieduta da Marzia Butteri, è stato illustrato il percorso che nei prossimi mesi vedrà ilper la realizzazione di unmoderno e accessibile, realizzato con 440mila euro. Una notizia che farà felici soprattutto gli studenti dello ‘Zaccagna’ e i residenti e i commercianti della zona che da tempo reclamano l’importante passaggio. Ci sarà comunque da pazientare ancora alcuni mesi, anche se, nelle intenzioni degli uffici comunali, l’idea è riaprire al massimo entro un anno, con un iter di lavori che non dovrebbe creare particolari problemi. Delha parlato in commissione l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni, intervenuta insieme al tecnico del Comune Giuseppe Marrani.