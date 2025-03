Anteprima24.it - Forum dei Giovani, via libera all’unanimità in Consiglio comunale

Tempo di lettura: 2 minuti– Ilha approvatoil nuovo regolamento deldeidella città di Avellino. Maggioranza ed opposizione hanno votato insieme la proposta illustrata all’Aula dall’assessore competente, Gianluca Gaeta, dopo il lungo e prezioso lavoro preparatorio svolto dalla commissione Politicheli, presieduta da Giovanna Vecchione. Il viadell’intera Assise, auspicato nel suo intervento dall’assessore Gaeta, segna una netta accelerazione nell’iter per la costituzione dele per garantire la piena partecipazione dei. In attuazione della Carta Europea della Partecipazione, del Libro bianco della commissione europea “Un nuovo impulso per la gioventù europea”, e della risoluzione deld’Europa del 25 novembre 2003.