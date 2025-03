Fortissimo terremoto 7 7 Richter | le immagini choc del crollo di un grattacielo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un violentoha scosso il cuore del sud-est asiatico. Nella giornata di oggi, la Birmania è stata colpita da una potente scossa di magnitudo 7.7, con epicentro situato a circa 16 chilometri a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Geosismico Statunitense (USGS), e ha immediatamente scatenato il panico tra la popolazione.Alla prima violenta scossa ne è seguita una seconda, di magnitudo 5.5, aumentando ulteriormente la tensione in una zona altamente popolata e urbanizzata. I danni, secondo le prime informazioni, sarebbero già considerevoli. L’effetto delsi è fatto sentire anche ben oltre i confini birmani: in Thailandia, e in particolare nella capitale Bangkok, il sisma è stato percepito con estrema chiarezza. Diversi residenti hanno riferito di forti tremori all’interno di edifici e uffici.