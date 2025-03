Puntomagazine.it - Forte terremoto in Birmania: magnitudo 7.7, scosse avvertite fino a Bangkok

Panico e devastazione tra, Thailandia e CinaUn violentodi7.7 ha colpito oggi la, con epicentro situato a circa 16 km a nord-ovest di Sagaing, nel centro del Paese. Il sisma, registrato dall’Istituto Geosismico Statunitense (USGS), si è verificato alle 14:20 ora locale (07:50 italiane) a una profondità di 10 km, scatenando panico e ingenti danni nella regione.Scossa avvertita anche in Thailandia e CinaLa scossa principale è stata avvertita con forza anche nella capitale thailandese, dove gli edifici hanno oscillato per diversi secondi, costringendo molte persone a riversarsi per le strade in preda al panico. Nel distretto di Chatuchak, un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato, intrappolando almeno 43 operai sotto le macerie.