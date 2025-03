Formula 1 da record | iscriversi può costare anche 7 milioni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Svegliarsi una mattina e. pensare dialla1. Gioco semplice? Non proprio per tutti. La visibilità regalata dal Circus vale miliardi ed è difficile da quantificare con precisione, per differenze di storia, prestigio e risultati tra team e piloti. Ma c’è qualche certezza per ragionarci, a cominciare dai costi che “premiano”. i meno vincenti. Il primo discorso da fare è sui piloti. Cosa dovrebbe fare un adolescente per girare, prima o poi, sui circuiti più prestigiosi del mondo e condividere la pista con piloti del calibro di Charles Leclerc e Lewis Hamilton? Il requisito fondamentale è la maggiore età: per correre in1 serve una patente di guida valida, dunque bisogna aver compiuto 18 anni. Serve poi una licenza internazionale Fia e bisogna accumulare almeno 40 punti di “superlicenza” entro 3 anni consecutivi.