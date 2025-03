Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza mentre Araujo fa un ritorno a sorpresa alla squadra

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-27 21:32:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Barcellona ha nominato Ronaldtra i sostituti del loro scontro di Liga riorganizzato con Osasuna nonostante il manager Hansi Flick in precedenza diceva che l’Uruguayan non sarebbe stato presente a causa di lesioni.ha perso il pareggio per 0-0 del suo paese con la Bolivia martedì, portando un film per escludere il difensore insieme a Raphinha dopo che il brasiliano ha giocato nel 4-1 che ha lanciato per mano l’Argentina mercoledì.Il dispositivo di Barcellona contro Osasuna presso lo stadio olimpico di Lluis Companys era originariamente previsto per sabato 8 marzo. Tuttavia, il gioco è stato rinviato pochi minuti prima del calcio d’inizio a causa della morte del medico del club catalano, Carles Minarro Garcia.Una vittoria per ladi Flick avrebbe spostato loro tre punti liberi dai rivali del Real Madrid in cima al tavolo.