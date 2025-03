Sport.quotidiano.net - Forlì e Parravicini: può essere la svolta. Energia dalla panchina (anche da Del Chiaro)

La vittoria dell’Unieuro contro Avellino – la quarta nelle ultime cinque e l’ottava nelle ultime dieci – ha portatonelle posizioni molto alte della classifica, fino al terzo posto alla pari con Cantù (una partita da recuperare) e Fortitudo. L’emozionante successo ha dato continuità al cammino in un campionato caratterizzato da alti e bassi. La bomba di Matteoha fatto esplodere di gioia i tifosi biancorossi e i compagni. Un canestro di tabella forse un po’ fortunato, ma che ‘Parra’ desiderava molto. Ha chiuso con 10 punti la sua seconda gara consecutiva in doppia cifra, dopo i 12 realizzati a Piacenza. Al Palafiera il giocatore varesino ha sempre faticato a dare il meglio di sé: prima di mercoledì sera, la sua ultima prova in doppia cifra casalinga risaliva addirittura a quattro mesi e mezzo fa, il 2 novembre nel ko contro Livorno (prima c’erano state Pesaro e Verona).