Cataniatoday.it - Fondi per San Cristoforo "dirottati" sulla stazione centrale, Pellegrino: "Non è in quel quartiere"

Leggi su Cataniatoday.it

"Le considerazioni da fare sono due: o non si conosce il nostro territorio, o si vogliono distrarre parte deiin arrivo. In ogni caso non lo permetteremo. Ringrazio Matteo Iannitti, che sempre attento e sensibile a queste dinamiche, è stato il primo ad accorgersi dell'inghippo: nel.