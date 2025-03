Bergamonews.it - Fondazione Donizetti, al via le selezioni per i corsi di Illuminotecnica e Fonica

Tanti spettacoli ma non solo: la Stagione di Prosa e Altri PerdellaTeatroha anche a cuore l’avvio dei giovani alle molteplici attività che ruotano attorno alla messa in scena di uno spettacolo. Anche quest’anno, quindi, sulla scorta dei riscontri positivi degli anni passati, laindice un bando di selezione per partecipare aidie diinseriti nel progetto Cantiere del Teatro e condotti da personale esperto della stessa.Isi rivolgono ai giovani di età maggiore o uguale a 17 anni (anche ancora da compiere, purché entro la fine del 2025). Per partecipare, i candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae contenente eventuali esperienze pregresse e gli studi fatti, oltre a una lettera motivazionale, compilando l’apposito form inserito nel bando entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18 aprile.