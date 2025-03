Ilgiorno.it - Folkstone, metal celtico e un sogno proibito:: "Cantare con Guccini"

lica & Cornamuse. È un mix tanto brutale quanto di successo quello proposto daisovrapponendo suoni celtici ed heavycome una foto sul suo negativo. Lo ricorda il sold-out dei tre concerti al Legend di Trezzo sul Naviglio dove la band bergamasca presenta da oggi a domenica la sua nuova fatica discografica “Natura morta”, prima tappa di un cammino che li vede impegnati pure a Morbegno il 24 maggio per Morborock e a Malpaga il 26 luglio sul palco di Malpaga Sounds. "Il materiale messo da parte in quattro anni di pausa ci hanno spinti a tornare con un doppio album", raccontano Lorenzo “Lore” Marchesi e Roberta “Roby” Rota, immagine e vessillo della formazione. "A legare tutto è un urlo romantico per far capire che c’è ancora passione nel mondo e nelle nostre canzoni".