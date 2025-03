Messinatoday.it - Fogna dentro le case, l'allarme in zona sud: "Basta con interventi tampone"

Leggi su Messinatoday.it

"In via Caltanissetta a Bisconte, residenti con lacasa.con, l' Amministrazione non si può voltare dall'altra parte". La denuncia proviene dal presidente della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto che segnala la necessità di un intervento immediato per.