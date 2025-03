Secoloditalia.it - Foglio di via per 20 attivisti di Ultima generazione dopo i blitz al ristorante di Cracco (video)

Il questore di Milano ha disposto venti provvedimenti nei confronti degliche hanno organizzato la gazzarra davanti al’ in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Nello specifico, sono stati emanati sette avvisi di avvio deldi via obbligatorio, due fogli di via obbligatori e undici Dacur (divieto di accesso ai locali pubblici).Le contestazioni sono state organizzate dal movimento ambientalista “” il 19, 23 e 26 marzo 2025.aver consumato i pasti all’interno deldello chef stellato, ex giudice di Masterchef e imprenditore italiano Carlo, glisono usciti dal locale per esporre uno striscione con la scritta “– il giusto prezzo”, sedendosi a terra e opponendo resistenza passiva nei confronti degli agenti di polizia.