"Flop pazzesco alla finale". Grande Fratello, allarme rosso per lei: hanno deciso così

Lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’attesissimadel2025. A guidare il gransarà, come sempre, Alfonso Signorini, pronto a svelare il nome del vincitore assoluto di questa diciottesima edizione. In palio, per il trionfatore, un montepremi da 100mila euro.A contendersi il titolo sono rimasti quattro finalisti ufficiali: Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Nonostante la suspense che accompagna ogni edizione del reality, l’esito della gara sembra già delineato dai sondaggi social.Secondo una rilevazione condotta sulla piattaforma X dpagina “GF Vip”, la favorita indiscussa del pubblico è Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, entrata a reality già iniziato, ha conquistato rapidamente il cuore degli spettatori, ottenendo l’84% delle preferenze.