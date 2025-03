Flick Hails Amazing Mentality dei giocatori del Barcellona dopo la vittoria su Osasuna

Leggi su Justcalcio.com

Il film di Hansi ha elogiato la mentalità dei suoimentre ilha esaurito i vincitori di 3-0 nella loro partita riorganizzata conper spostare tre punti di distanza dai rivali del Real Madrid in cima a La Liga.Ferran Torres, Dani Olmo e il sostituto Robert Lewandowski hanno tutti trovato la rete mentre Barca è emerso vincitori comodi in una partita che era stata rinviata pochi minuti prima di dare il via all'8 marzol'improvvisa morte del medico del club Carles Minarro Garcia., che all'inizio di questa settimana si è lamentato dei tempi del dispositivo – arrivando pochi giornila fine della pausa internazionale – e il suo potenziale impatto sul benessere dei, è stato sostenuto dalla proiezione della sua squadra allo stadio olimpico di Lluis Companys.