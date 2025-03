Fiumicino nuovi interventi di potatura | modificata la circolazione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 marzo 2025- A seguito di alcune segnalazioni e di un sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Tutela Ambientale, l’amministrazione comunale ha riscontrato condizioni critiche e di instabilità in alcune alberature appartenenti al patrimonio arboreo comunale. Per garantire la sicurezza pubblica, è stato predisposto un intervento die abbattimento di piante a rischio cedimento.“Sono state individuate, in particolare, 12 piante in condizioni instabili, lungo Viale Tre Denari. – spiega l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Sarà necessario procedere con l’abbattimento. Tuttavia, per garantire la continuità del patrimonio arboreo cittadino, provvederemo a piantumare 12 nuove alberature da collocare nella stessa area, così da preservare il filare verde lungo la viabilità.