Iltempo.it - Fitactive, così si proteggono i diritti femminili

Leggi su Iltempo.it

Un impegno a favore dell'inclusione e della tutela deidelle donne. Non solo parole però ma fatti concreti. Questo l'intento di, gruppo che rappresenta 150 palestre di fitness, che in occasione della ricorrenza della festa della donna, lo scorso otto marzo, ha deciso di avviare una raccolta fondi a favore di «Differenza Donna Asp Ong» un'organizzazione che si impegna nella protezione deidel genere femminile. L'iniziativa, che ha coinvolto le maggiori città italiane e oltre 400 partecipanti, si lega a uno dei valori fondativi diche prevede la creazione di ambienti inclusivi per tutti abbracciando una visione di benessere, divertimento, felicità e solidarietà. Un orizzonte che il ceo e fondatore di, Eduardo Montefusco spiega: «Noi disiamo l'opposto di esclusivo: siamo un brand inclusivo, la rappresentazione del fitness per tutti.