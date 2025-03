Liberoquotidiano.it - Firma elettronica e digitale: tutto quello che devi sapere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Larappresentano oggi una rivoluzione nel modo in cui vengono autenticati i documenti, con lo stesso valore legale della tradizionaleautografa. Infatti, secondo il Regolamento eIDAS dell'Unione Europea, questi strumenti hanno piena validità legale in tutti gli stati membri. Tuttavia, esistono tre diversi livelli di- semplice, avanzata e qualificata - ciascuno con caratteristiche e requisiti di sicurezza specifici. In Italia, laè considerata una particolare tipologia diqualificata, garantendo non solo l'autenticità ma anche l'integrità dei documenti secondo l'articolo 2702 del Codice Civile. Questo articolo svela gli aspetti meno noti della, analizzando le verità nascoste che gli esperti spesso non menzionano, dai rischi reali alle opportunità concrete per le aziende e i professionisti.