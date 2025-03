Lanazione.it - Firenze: Priorità agli Alberi nella Nuova Tramvia di Gavinana

Leggi su Lanazione.it

"Spiegateci bene cosa ne sarà dei nostri". Perché va bene l’emergenza sosta, d’accordo le grane del traffico (che comunque per ora regge), passi pure (in secondo piano) la rivoluzione dei bus ma in cima alledei fiorentini – enon fa certo eccezione – c’è quella di avere sopra la testa più chiome verdi possibili anche perché le estati arroventate stanno ormai inando un filotto inquietante. Ecco perché al confronto – vivace ma composto – tra residenti e istituzioni al centro ’Gav’ di via Gran Bretagna ieri pomeriggio (presenti un centinaio di persone) e incentrato sullache verrà si è parlato tanto di. Ferita ancora aperta, d’altronde, il filare raso al suolo in piazza Elia dalla Costa dove dovrà trovar spazio una delle diciassette fermate che si snoderanno lungo i 7 chilometri e 200 metri della 3.