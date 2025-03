Lanazione.it - Firenze, l’Accademia di Belle Arti apre le iscrizioni al nuovo anno accademico

, 28 marzo 2025 - Al via le domande di ammissione e pre-iscrizione aldidiche per la prima volta anticipa ad aprile (dal 1 al 27) le procedure di accesso ai corsi di Primo e Secondo livello, rispettivamente equipollenti alle lauree triennali e magistrali. 892 in tutto i posti disponibili, di cui 590 riservati ai corsi triennali, ai quali si accede con diploma di maturità, 302 ai corsi biennali, ai quali si accede - invece - con laurea o diploma. Fra le novità del prossimoil ripristino dell’accesso diretto ai corsi di Diploma di Primo Livello (senza prova di ammissione) per le studentesse e gli studenti provenienti dai Liceistici, ai quali è riservata la metà dei posti disponibili per i corsi triennali, mentre il resto sarà coperto dalle studentesse e dagli studenti provenienti da altri percorsi liceali che supererle prove di ammissione.