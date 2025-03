Lanazione.it - Firenze, in mostra 'Il Satiro che si guarda e si tocca la coda'

Leggi su Lanazione.it

, 28 marzo 2025 - Per la rassegna Caring for Art. Restauri in, promossa dall’Opificio delle Pietre Dure per far conoscere il lavoro degli undici settori di restauro dell’Istituto fiorentino con l’esposizione di alcune opere a restauro concluso prima che siano restituite alle proprietà, dal 1 aprile sarà visibile nel Museo dell’Opificio la piccola statua diche sie siladel Museo Archeologico Nazionale di. Si tratta di una delle migliori repliche di età romana imperiale - se ne conoscono diverse versioni - di un originale ellenistico probabilmente in bronzo, caratterizzato dal movimento complesso e vorticoso. Già dagli studi precedenti era noto che l’opera è frutto di un restauro integrativo tardo-cinquecentesco, tipico degli ambienti collezionistici romano e fiorentino, che ha completato le due sole porzioni antiche: la testa e il tronco.