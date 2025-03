Lanazione.it - Firenze in Arte: l’artigianato protagonista in piazza del Carmine

Leggi su Lanazione.it

, 28 marzo 2025 - Domani, nel cuore dell’Oltrarno, culla storica delfiorentino, prende il via "in", la mostra mercato che celebra il saper fare e la creatività della tradizione artigiana. L’evento, organizzato da CnaMetropolitana con Associazione Garboe in collaborazione con Quartiere 1, si inserisce nel ricco cllone della Settimana del Fiorentino, la rassegna promossa dal Comune diper valorizzare le tradizioni cittadine attraverso un programma di appuntamenti dedicati alla cultura e ai costumi e fa panche del calendario delle Giornate Internazionali dei Mestieri d’.Dal 29 al 30 marzo, dalle 10 alle 20,delsi trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove il pubblico potrà ammirare e acquistare oggetti di artigianato artistico e tradizionale.