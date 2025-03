Lanazione.it - Firenze, il concerto 'Tutto d’un fiato' coi professori dell’Orchestra del Maggio

, 28 marzo 2025 – Proseguono i frizzanti concerti del ciclo C’è musica & musica 2.0, l’iniziativa delnata per avvicinare il pubblico dei giovani e dei giovanissimi al fascino del mondo del teatro, delle sue rappresentazioni e dei suoi spettacoli. Domenica 30 marzo alle ore 11, in Sala Zubin Mehta, i protagonisti della mattinata – che prende il nome di “” – sono proprio alcunidel: Francesco Viola, ottavino; Massimiliano Salmi, corno inglese e Mario Barsotti, basso tuba, sul podio la direttrice Danila Grassi. Colorate e divertenti le musiche in programma: apre le danze il “Concertino per ottavino e archi” di Boris Papandopulo. La storia dietro il Concertino è quasi aneddotica poiché si racconta che Tinka Muradori, una giovane flautista virtuosa all'epoca, sentì per caso Papandopulo affermare che non c'era strumento per il quale non avesse composto un pezzo sinfonico.