Lanazione.it - Firenze, dal primo aprile scatta lo scudo verde. Come funziona e dove sono le telecamere

, 28 marzo 2025 – Manca pochissimo all’attivazione dello. Ma di cosa si tratta? Facciamo chiarezza. Cos’è loIl perimetro interessatoDa giugno scatteranno le multe Controlli per i bus turistici La sindaca Funaro: “Nessun ticket di ingresso” Cos’è loE’ una sorta di Ztl ambientale per monitorare i veicoli più inquinanti e i bus turistici che entrano in città. Si tratta in concreto di una ‘rete’ di 77 nuove, che si accenderanno il. Non ci sarà un pedaggio per i non residenti, ma grazie a queste porte telematiche ci saranno controlli per le auto e gli scooter più inquinanti che già non poscircolare sul territorio comunale. PRESSPHOTO, Porte telematicheTraffico, inquinamento, euro zero Nella foto rotonda di San Felice a Ema Giuseppe Cabras/New Press Photo Il perimetro interessato Losi estende su circa 38 chilometri quadrati, pari al 66% della superficie del centro abitato e 37% della superficie comunale con un perimetro di 50 chilometri.