Lanazione.it - Fiorentina-Juve, la società viola fa ricorso contro la multa per la coreografia

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 marzo 2025 – Laha formalmente avanzato unladi 50mila euro e il provvedimento di diffida per la curva dei tifosi. La sanzione è stata imposta a seguito di alcuni episodi verificatisi durante la gara del 16 marzo al Franchilantus, tra cui il lancio di alcuni fumogeni, una serie di cori e soprattutto lagiudicata offensiva nei confronti del club torinese, esposta nella curva Ferrovia. Lagigliata, nei giorni precedenti, aveva inoltrato un preannuncio di, avvalendosi così di un ulteriore margine temporale di cinque giorni per permettere ai propri rappresentanti legali di esaminare approfonditamente la documentazione. Le intenzioni dellasono di ottenere almeno una riduzione della sanzione economica, se non la totale revoca, facendo leva sui precedenti simili.