Lanazione.it - Fiom Cgil e Rsu Fiom Qf: Preoccupazione per il futuro dei lavoratori ex Gkn

Leggi su Lanazione.it

Il 31 marzo si avvicina e, tramite il suo segretario generale, Stefano Angelini, e RsuQf, non nascondono la loro. L’ultimo giorno del mese coincide infatti anche con quello che è l’ultimo giorno di procedura di mobilità per idella ex Gkn: "A oggi, però, - dicono sindacati e Rsu – nessuno di noi ha notizie sui contenuti del piano concordatario e della bancabilità, identificata dal Tribunale di Firenze, dei soggetti che devono finanziare il debito prodotto da Qf". Tutto ciò nonostante "l’azienda avesse parlato del 18 marzo come termine ultimo per la presentazione del piano, che risulta depositato, ma non a disposizione di coloro che, il 31 marzo, contestualmente alla chiusura della fase amministrativa, sono convocati al tavolo con Qf in Regione".e Rsu, quindi, parlano di "azienda inaffidabile".