Thesocialpost.it - Fini avverte Meloni: “Trump è un’incognita, non è detto che ci consideri alleati”

Leggi su Thesocialpost.it

Gianfranco, ex leader del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale, già ministro degli Esteri e presidente della Camera, ha espresso un’opinione netta sul ruolo dell’Europa nel conflitto in Ucraina: “Resistenza, resistenza, resistenza. Dobbiamo stare al fianco di Kiev fino alla fine”. L’ex vicepremier, in una lunga intervista all’HuffPost, ha analizzato il quadro internazionale, caratterizzato dall’aggressività diplomatica del presidente USA, dalla strategia sempre più violenta di Vladimir Putin e da un’Unione Europea divisa sulla possibilità di inviare truppe in Ucraina.ha riconosciuto la prudenza di Giorgia, ma l’ha anche avvertita sul rapporto con gli Stati Uniti: “Anche per lei arriverà il tempo della verità. È sicura checisuoi?”.