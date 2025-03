Lapresse.it - Fine vita, no al suicidio assistito per Martina Oppelli. Il Tribunale: “Non ha diritto”

No alper. Lo ha deciso ildi Trieste il 25 marzo, respingendo la richiesta di ordinare all’azienda sanitaria Asugi di adeguarsi al costituzionale in relazione all’interpretazione del trattamento di sostegnole. A renderlo noto è l’Associazione Luca Coscioni, che segue il caso della donna triestina, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni. Secondo i medici e il, spiega la Coscioni,non dipende da trattamenti di sostegnole e dunque non haad accedere al ‘’ in Italia. A seguito della sentenza 135 della Corte Costituzionale dello scorso luglio, che ha stabilito che il concetto di trattamento di sostegnole deve comprendere anche l’assistenza di caregivers e non sia dunque limitato a supporti meccanici o farmacologici, ildi Trieste – ricorda l’Associazione Coscioni – aveva ordinato all’Asugi, entro 30 giorni, di procedere a una nuova valutazione delle condizioni di