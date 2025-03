Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, il Tribunale di Trieste respinge la richiesta di Martina Oppelli. Lei commenta: “Decisione offensiva”

rigettata., architetta triestina di 49 anni malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, non ha diritto ad accedere alla morte assistita. Lo ha deciso ildisulla scorta di una valutazione effettuata da medici specializzati. Come rende noto l’associazione Luca Coscioni (che segue il caso) “secondo i medici e ilnon dipende da trattamenti di sostegnole quindi non ha diritto ad accedere al ‘suicidio assistito‘ in Italia”.La donna – tramite i suoi legali coordinati dall’avvocato Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni – ha impugnato il nuovo diniego chiedendo al giudice didi ordinare all’Asugi (Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina) di conformarsi alla sentenza costituzionale, riconoscendo il suo diritto di accedere alla morte assistita.